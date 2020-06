Team van Mathieu van der Poel is ook welkom in de Ronde van Lombardije

De Ronde van Lombardije is normaal een van de laatste afspraken van het seizoen, maar op de coronakalender heeft de Italiaanse klassieker een flinke sprong voorwaarts gemaakt.

15 augustus is nu de dag van de afspraak en naast de 19 WorldTour-teams zijn nog eens 6 Pro Teams welkom. Het gaat om Circus Wanty-Gobert, Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli, Bardiani, Vini-Zabu en Gazprom.

Of Lombardije ook in het programma van Van der Poel genesteld zal worden, is momenteel nog niet duidelijk.