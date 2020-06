Ex-Charleroi-spits Victor Osimhen is beste Afrikaanse speler in Ligue 1

De 21-jarige Victor Osimhen (Lille) haalde het in de verkiezing van beste Afrikaanse speler voor de Algerijn Islam Slimani (Monaco) en de Marokkaan Younes Albelhamid (Reims). Ex-Gent-speler Moses Simon (nu Nantes) eindigde 11e.

Osimhen had een uitstekend debuutseizoen in de Ligue 1 met 13 goals en 4 assists in 27 wedstrijden. Het jaar voordien trof hij bij Charleroi 20 keer raak in 36 matchen.

Osimhens naam weerklinkt intussen luid bij diverse Europese topclubs. Een toptransfer komende zomer behoort zeker tot de mogelijkheden.

De Marc-Vivien Foé-prijs werd in 2009 in het leven geroepen. De erelijst telt met Gervinho, Pierre-Emerick Aubameyang en Nicolas Pepe enkele grote namen. De Kameroense middenvelder Marc-Vivien Foé stierf in 2003 tijdens de Confederations Cup op het veld aan de gevolgen van een hartkwaal.