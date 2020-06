Red Bull Salzburg is voor het 7e jaar op een rij Oostenrijks kampioen

Vlak voor de coronacrisis uitbrak, stond LASK Linz nog aan de leiding in Oostenrijk. Maar zonder te spelen, was het die al weer kwijt aan Salzburg, want Linz moest 4 punten inleveren omdat het groepstrainingen had georganiseerd toen dat nog niet mocht.

In de play-offs stortte Linz helemaal in, waardoor het onbedoeld de rode loper uitrolde voor Salzburg. Zoals vanouds scoorde het ook in de kampioenenmatch tegen Hartberg vlotjes: 3-0. In 30 matchen was Salzburg goed voor maar liefst 102 goals.

Het onderstreept nog maar eens de totale dominantie van de puissant rijke energiedrankjesclub. Sinds 2014 won het enkel in 2018 niet de dubbel. Dat jaar verloor Salzburg de bekerfinale na verlengingen tegen Sturm Graz.