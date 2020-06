Meunier mag van Dortmund de Champions League nog afmaken met PSG

Thomas Meunier, einde contract bij Paris Saint-Germain, ondertekende recent een contract voor vier jaar bij Borussia Dortmund. Eerder had hij een korte contractverlenging van de Parijzenaars geweigerd om geïnteresseerde clubs niet af te schrikken. Daardoor leek hij de eindfase van de Champions League te zullen mislopen, maar zijn nieuwe werkgever stelt zich erg flexibel op.

Hij mag dit seizoen nog voor Paris Saint-Germain uitkomen in de Champions League, zo bevestigde CEO Hans-Joachim Watzke aan tv-zender Sport1. "We hebben hem dat ook gezegd. Als hij nog in de Champions League wil spelen, is dat in orde voor ons. Dan bespreken wij de details. Hij denkt er momenteel nog over na", aldus Watzke, die Dortmund dit seizoen in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld zag worden door PSG.

Door de coronapandemie wordt het concept aangepast en zal er in augustus een Final 8 gespeeld worden in Lissabon. Als Meunier voor het kampioenenbal kiest, dreigt hij wel zijn seizoensvoorbereiding bij Dortmund te verstoren. "Hij heeft nu al zo'n lange pauze gehad dat hij geen zin meer heeft in vakantie. Hij is uitgerust en zou bij ons na de CL kunnen aansluiten."