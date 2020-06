Voormalig Tourwinnaar Thévenet: "1,5 meter afstand? Hoe moet je dat doen?"

Dat het een atypische Tour de France zal worden, weet ook Bernard Thévenet. De Fransman won de Ronde van Frankrijk in 1975 en 1977.

"Er zal al heel snel een strenge selectie zijn door het rittenschema en de Tour wordt nu in september gereden. Normaal is het in juli altijd warm, maar in september is het toch al een beetje minder heet", weet Thévenet.

"Renners die normaal gehinderd worden door de hitte, zullen nu misschien ontwaken. Al blijf je bij de favorieten in de eerste plaats naar Egan Bernal kijken. Ik denk ook aan Tom Dumoulin, die altijd goed is als het niet te heet is."

"De Fransen? Ik zie niet echt iemand in staat om hen uit te dagen. We hebben onder meer Julian Alaphilippe, maar hij zal het zoals vorig jaar aanpakken en op zoek gaan naar uitschieters."

"Om de Tour te winnen moet je echt 3 weken gefocust zijn op dat doel. Er zal nu meer druk op zijn schouders rusten en hij zal minder vrijheid krijgen."

"De Belgen? Thomas De Gendt zal wel weer een truc uithalen. Hij kan zo'n stunt elk jaar herhalen."