Goochelen met transfersommen: zo smukken topclubs hun boekhouding op

Hoe werkt het?

Maar terwijl de kosten van een transfer over verschillende jaren gespreid worden, worden de opbrengsten van een transfer nog datzelfde jaar in de boeken genoteerd. Een handig boekhoudkundig trucje dus om de cijfers op te smukken.

Boekhoudkundig gezien worden spelers beschouwd als activa, waarbij de transfersom afgeschreven wordt over de verschillende contractjaren van een speler. Met een mooi woord heet dat amortisatie.

Om dat te begrijpen, is het belangrijk te weten hoe een transfersom in de boekhouding wordt neergepend.

Wie naar de naakte cijfers van de transfer(s) kijkt, zal na een snelle blik concluderen dat Juventus 10 miljoen euro betaalt voor Arthur aan Barcelona, terwijl de Spanjaarden er Pjanic bovenop krijgen. Toch schrijven beide clubs in hun boekhouding zo'n 60 miljoen euro in het groen.

Wat staat er in de boeken?

Om het wat concreter te maken, nemen we de transfer van Arthur naar Barcelona onder de loep. De Catalanen betaalden in 2018 30 miljoen euro voor de middenvelder, die in Barcelona een contract voor 6 seizoenen mocht ondertekenen.

In de boekhouding werd die 30 miljoen euro afgeschreven over de 6 jaar van Arthurs contract, wat jaarlijks neerkomt op 5 miljoen euro. De boekhoudkundige waarde van de speler daalt jaarlijks met 5 miljoen, tot ze na 6 jaar - wanneer het contract afloopt - op 0 staat.

Nu legt Juventus 80 miljoen euro op tafel voor de Braziliaan. 80 miljoen min de 20 miljoen euro boekwaarde na de 2 seizoenen die Arthur er nu heeft opzitten, betekent boekhoudkundig gezien dus een winst van 60 miljoen euro voor Barcelona.

Hetzelfde geldt voor Pjanic bij Juventus. De boekwaarde van de Bosniër is momenteel nog 13 miljoen euro. Als de middenvelder verkocht wordt voor 70 miljoen, mag Juventus in de boekhouding dus 57 miljoen euro in het groen schrijven.