"Hopelijk gaan lokale overheden mee in advies om zwembaden te openen"

"We zijn eerst en vooral heel blij met de beslissing over de zwembaden, want dat waren de enige die nog niet konden heropenen", aldus Robin Ramakers, manager vertegenwoordiging bij de Vlaamse Sportfederatie.

"We hopen nu dat de lokale overheden daarin meegaan. We doen darom een oproep om die sporters maximaal toegang te geven tot hun sport."

De vorige Veiligheidsraad had ook al een en ander beslist over de organisatie van wedstrijden met toeschouwers. "Dat is nu bevestigd. We kunnen dat alleen maar toejuichen", klinkt het nog.