Komt eindfase van CL in Lissabon in gevaar door illegale feestjes?

Anderhalve week geleden maakte de UEFA bekend dat Lissabon de gaststad zou zijn voor de eindfase van de Champions League. Portugal had op dat moment het coronavirus onder controle en met de stadions van Benfica en Sporting leek Lissabon een logische keuze.

Maar dat plan komt nu op de helling te staan. Er zijn de afgelopen dagen in Lissabon enkele lokale uitbraken van het coronavirus geweest en de Portugese overheid heeft beslist om 19 districten in Lissabon opnieuw in lockdown te plaatsen.

Vooral door enkele illegale feestjes is het aantal besmettingen in Lissabon fors gestegen. De inwoners van de betrokken wijken zullen hun huis enkel mogen verlaten om essentiële goederen te kopen en om naar het werk te gaan. Bijeenkomsten tussen mensen onderling worden ook opnieuw meer beperkt dan elders in het land.

Het lijkt op dit moment dus geen goed idee om de Europese topploegen in Lissabon te laten logeren voor de eindfase van de Champions League. Het is wachten op een reactie van de UEFA op de lockdown in Lissabon.