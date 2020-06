Antwerp en Steven Defour bereiken geen akkoord: "Nog veel succes"

Antwerp haalde vorige zomer Steven Defour (32) terug naar België. Defour mocht transfervrij vertrekken bij Burnley in de Premier League, maar de blessuregevoelige middenvelder kende een wisselvallig seizoen op de Bosuil.

Defour had een contract voor 1 seizoen getekend en moest nu met het bestuur dus aan de onderhandelingstafel aanschuiven, maar die gesprekken hebben geen nieuwe verbintenis opgeleverd.

"We konden geen nieuw akkoord vinden over een nieuw contract", meldt de nummer 4 van afgelopen seizoen. "We bedanken Steven voor zijn inzet en wensen hem nog veel succes."

"Bedankt, Antwerp", reageerde Defour zelf kort op Twitter.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de ex-Rode Duivel ligt. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit nog bij KV Mechelen wil voetballen.

Antwerp had met de komst van Birger Verstraete al min of meer geanticipeerd op een breuk met Defour. The Great Old neemt ook afscheid van onder meer Sinan Bolat en Kevin Mirallas. Ook Dieumerci Mbokani is einde contract en heeft nog niet bijgetekend.