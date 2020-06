17 (ex-)topatleten lossen elkaar 2 uur af in Boudewijnstadion: "Tonen dat sport blijft bestaan"

"Ik hoop dat iedereen een beetje in vorm is, want er zal goed doorgelopen worden.”

Abdi legt de beweegreden uit: "Het is een geweldige manier om aan de buitenwereld te tonen dat sport blijft bestaan en dat we er zullen in slagen om deze crisis te overwinnen."

"Ik hoop dat de mooiste wedstrijd ter wereld op 4 september zal doorgaan"

Normaal was Abdi nu in volle voorbereiding op de Spelen, maar corona besliste daar anders over. Hoe gaat het nu met Abdi, die op 1 maart in Tokio een fenomenale 2u04'49" liep? “Ik zit nu niet in een piekperiode, dus ik moet niet enorm veel trainen. Ik moet nu vooral mijn conditie onderhouden.”

Wat wordt zijn eerstvolgende wedstrijd? “Ik hoop dat de mooiste meeting ter wereld, de Memorial Van Damme, zal doorgaan op 4 september. Dat zou de ontgoocheling van 2020 wat verzachten."

"Ik heb het geluk gehad dat ik begin maart nog een marathon gelopen heb. Dat was juist op tijd, want nadien werden alle wedstrijden 1 voor 1 geannuleerd of uitgesteld."

"Daarna begon ik rustig op te bouwen naar de Spelen, maar die werden



dan uitgesteld naar vorig jaar. Samen met mijn coach heb ik beslist om een langere rustperiode te houden, omdat er zoveel onduidelijkheid was."

"Het is heel raar om te trainen zonder doelen. Het zou heel fijn zijn om zekerheid te hebben over bepaalde wedstrijden. De Memorial is nu wel een doelstelling. Ik hoop echt dat het zal doorgaan.”



“Ik denk natuurlijk ook al aan 2021. Ik hoop dat ik gezond blijf en dat het uitstel van de Spelen uiteindelijk een voordeel was voor mij. Ik ben dan een jaar wijzer, hopelijk zet ik dan nog een stapje richting de wereldtop.”