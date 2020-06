Red Lion Sebastien Dockier ruilt Den Bosch voor Pinoké

Sebastien Dockier speelde in totaal 5 seizoenen voor Den Bosch, gespreid over twee periodes. "Ik ben Den Bosch ontzettend dankbaar voor 5 mooie jaren, maar het is tijd om afscheid te nemen. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging", schrijft Dockier op Instagram.

Die vindt de 196-voudige international bij Pinoké, een club uit Amstelveen. Daar wordt Dockier onder meer ploegmaat van Alexander Hendrickx. "Wij zijn ontzettend blij met de komst van Sebastien", klinkt het bij Pinoké.

"Al jaren is hij één van de best renderende aanvallers in de Hoofdklasse. Zijn snelheid, doelgerichtheid en efficiëntie in de aanvallende cirkel zullen ongetwijfeld van grote waarde zijn voor ons team. Zijn komst past ook naadloos bij onze strategie om de ontwikkeling van jonge talenten te versnellen, door hen te laten spelen met internationale toppers."