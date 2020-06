Meervoudig wereldkampioene Amy Cure (ex-Lotto) hangt fiets aan de haak

Amu Cure werd onder meer 3 keer wereldkampioene: 1 keer in de puntenkoers (in 2014) en 2 keer in de ploegenachtervolging (in 2015 en 2019).



Ze won ook 2 keer goud op de Commonwealth Games en werd 3 keer geselecteerd voor de Olympische Spelen.

Op de weg steekt haar eindzege in de Ronde van Tsjechië (in 2013) er bovenuit. In 2014 en 2015 droeg Cure de kleuren van de Lotto Soudal Ladies.

"Dit is een van de meest moeilijke beslissingen die ik ooit moest nemen", zegt Cure op de website van Cycling Australia. "Het voelt alsof ik aan de start van de Olympische Spelen of het WK sta. Ik ben enorm nerveus, maar ook erg nieuwsgierig naar wat de toekomst zal brengen."

Cure zou deze zomer in Tokio voor de derde keer deelnemen aan de Spelen, maar na het uitstel van het evenement door de coronacrisis besloot ze een punt te zetten achter haar topsportbestaan.

"Ik heb deze knoop al even geleden doorgehakt en ik ben ervan overtuigd dat het de juiste beslissing is. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven."