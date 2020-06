Al meer dan 7.000 inschrijvingen voor koersen in juli: "Een enorm succes"

Vrijdag lag de website van Cycling Vlaanderen nog even plat omdat de servers de enorme toeloop aan koerslustigen niet aankonden.

"De inschrijvingen zijn een enorm succes, maar dat hadden we ook wel verwacht", reageert Massimo Van Lancker, Sporttechnisch Coördinator Competitie van Cycling Vlaanderen.



"We hebben veel signalen opgevangen dat iedereen staat te popelen om te koersen en dat bewees de crash van onze website vrijdag ook nog eens. Sinds zaterdag kunnen de renners zich opnieuw inschrijven en dat gebeurt voorlopig iets meer gespreid."

"We hebben een mooi aanbod van wedstrijden en tot dusver is zo'n zeventig procent volgeboekt. Maar er is wel nog plaats. Iedereen krijgt de kans om te rijden. Dat is onze taak als federatie en dat zal ook gebeuren."

Renners mogen zich tot dinsdagnacht (23.59u) inschrijven voor maximaal drie wedstrijden volgende maand, om zo iedereen de kans te geven wedstrijden te rijden. Er mogen per wedstrijd maximaal 175 renners deelnemen.

Er wordt geen rekening gehouden met de snelheid van inschrijving. Wel wordt er rekening gehouden met de volgorde van voorkeur. Donderdag worden de startlijsten en wachtlijsten dan bekendgemaakt.