Moors strandt met Bamberg in kwartfinales Duitse basketbalcompetitie

10 teams spelen in München van 6 tot 28 juni de eindronde van het Duitse kampioenschap. Voor Bamberg, Belgian Lion Retin Obasohan en coach Roel Moors is de titelstrijd geëindigd in de kwartfinales. Oldenburg was twee keer te sterk: 86-81 en 89-75.

Ook titelverdediger Bayern München werd uitgeschakeld door Ludwigsburg. Zo gaat de Duitse landstitel voor het eerst sinds 2009 niet naar Bayern of Bamberg.

In de halve finales neemt Oldenburg het op tegen de winnaar van het duel tussen Alba Berlijn en Göttingen. In de andere halve finale staat Ulm tegenover Ludwigsburg.