Jeugdspelers Rostov verliezen met 10-1, nadat 1e ploeg in quarantaine was geplaatst

Bij Rostov zaten ze de voorbije dagen met de handen in het haar. De eerste ploeg was woensdag namelijk in quarantaine gegaan na 6 coronagevallen.

Maar gisteren stond de match tegen Sotsji op het menu, de herstart van de Russische Premier League. Sotsji ging niet in op het verzoek van Rostov om de wedstrijd uit te stellen.

Daardoor was Rostov genoodzaakt om jeugdspelers zonder ervaring op het hoogste niveau op te stellen. En dat pakte aanvankelijk niet slecht uit.

Al in de openingsminuut opende Roman Romanov de score voor Rostov. De jonkies vierden het doelpunt als een zege. Maar 5 minuten later maakte Sotsji al gelijk.



Aan de rust leidde Sotsji al met 4-1. Na 90 minuten flikkerde de 10-1-eindstand op het scorebord. "Alleen al op fysiek vlak waren we niet opgewassen tegen onze opponenten", zei Romanov, de 17-jarige doelpuntenmaker van Rostov.



In de stand doet Sotsji door de zege een goede zaak: het klimt naar de 9e stek. Rostov staat 4e, op 3 punten van nummers 2 en 3 Krasnodar en Lokomotiv Moskou. Zenit leidt met een ruime marge. De Champions League-tickets gaan naar de top 3.