Brepoels: "Bepaalde spelers zeiden over Mignolet: "Met hem worden we nooit kampioen""

In 2009 boekte Guido Brepoels wellicht zijn grootste succes als coach met STVV. Hij maakte de club kampioen in tweede klasse. Een jonge Simon Mignolet was er toen ook al bij.

"Supporters waren niet tevreden over hem", rakelt Brepoels op. "Bepaalde spelers, en ik ga geen namen noemen, zeiden toen ook: "Met hem gaan we geen kampioen spelen.""

"Ik heb Simon toen apart genomen, omdat ik wel in hem geloofde. Hij is toen alleen maar beter en beter geworden. Als ik dat toen niet gedaan had, was het misschien gedaan voor hem. Op dat soort momenten ben ik wel trots."