Andy Najar neemt afscheid van RSCA-fans: "Op een dag terugkeren"

Woensdag geraakte bekend dat Andy Najar Anderlecht na 7 seizoenen ruilt voor Los Angeles FC (MLS).

Op Instagram nam hij vandaag afscheid van de Anderlecht-fans "Hallo mijn paars-witte vrienden", opent Najar.

"Ik heb wat tijd genomen om alles te laten bezinken en ik wil jullie bedanken nu mijn tijd bij Anderlecht voorbij is. Ik wil dankjewel zeggen voor jullie liefde, zorg en steun voor mezelf en mijn familie."

"Ik hoop dat ik op een dag kan terugkeren om jullie te horen supporteren voor de club zoals jullie altijd doen."

"Anderlecht zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben en ik hoop dat de club weldra nog veel titels zal winnen! Succes en een goede gezondheid voor jullie allemaal."

Najar streek in 2013 bij RSCA neer, nadat hij overgekomen was van DC United. In 164 wedstrijden maakte hij 14 goals en deelde hij 16 assists uit. Najar won met Anderlecht 2 Belgische titels (2013-2014 en 2016-2017). Wegens een kruisbandletsel, dat hij in juli vorig jaar opliep, kwam hij afgelopen seizoen niet in actie.