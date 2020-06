FIFPRO is bezorgd om spelers en stelt pauze halverwege seizoen voor

In een verklaring stelt FIFPRO dat de nationale competities "tot dusver geen voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de gezondheid van spelers te beschermen tijdens een zeer druk programma". "Het is van vitaal belang om spelers te beschermen en hen in staat te stellen om op hun best te presteren."

Voor sommige clubs wacht na de nationale competitie nog een eindtoernooi in de Europa League of Champions League. Kort daarna zal al het nieuwe seizoen beginnen, al dan niet met interlands.

Nochtans hebben voetballers volgens de vakbond recht op een pauze van vijf tot zes weken, inclusief drie weken vakantie. "Het is onaanvaardbaar dat het wijzigen van kalenders ertoe leidt dat deze rechten geschonden en onder druk komen te staan", aldus FIFPRO.

Ze komen daarom met een voorstel om spelers een pauze te geven van tien tot veertien dagen halverwege het seizoen. "Dat is nu belangrijker dan ooit, zeker met het oog op de komende twee tot drie jaar."