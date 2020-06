Tiesj Benoot studeert op afstand: "4 of 5 jaar geleden dat ik in de les zat"

"Ik hoef mezelf er ook niet voor op te laden. Voor het avondeten hang ik makkelijk nog een uur of anderhalfuur boven een cursus. Voor een examen studeer ik natuurlijk wel langer", geeft Benoot toe.

In de aula zien ze Benoot niet vaak. "Dat is al 4 of 5 jaar geleden. Ik vind het zeker interessant om naar de les te gaan, maar ik verkies nu om alles uit de boeken te leren. En ik werk thuis ook veel efficiënter dan in de les", geeft de 26-jarige coureur toe.

"Nu studeer ik het vak industriële en internationale marketing", vertelt de economiestudent wanneer we bij hem langsgaan. "Maandag heb ik examen en het gaat lukken. Ik heb de leerstof niet te lang laten liggen."

Tiesj Benoot heeft geen tijd om zich te vervelen tijdens de coronapauze in het wielrennen. De Belgische prof van Team Sunweb zit met de neus in de boeken om zijn examens voor te bereiden.

"Geen klassiek academiejaar voor mij"

"Op die manier werk ik ook geen klassieke academiejaren af. Ik zal 8 jaar over een studie van 4 jaar doen. Of dat hoop ik toch."

Zonder de coronacrisis had Tiesj Benoot zijn examens al achter de rug. "Ik had ze na een hoogtestage ingepland, net voor de Tour de Suisse", legt hij uit. "Nu is het een keer samen met de andere studenten, best leuk", vindt hij.

Ik zal 8 jaar over een studie van 4 jaar doen. Of dat hoop ik toch.

"Tour en klassiekers genieten mijn voorkeur"

Tiesj Benoot was uitstekend op dreef. In de Parijs-Nice greep hij maar net naast de eindzege nadat hij met een knappe solo rit 6 op zijn naam geschreven had.



"Ik heb zeker gevloekt, maar misschien had ik dat nog harder gedaan als ik me niet had kunnen laten zien", blikt hij terug. "Ik heb op Tenerife renners als Roglic en Kruijswijk gezien. Zij hebben nog niet gekoerst dit seizoen, dat zou ik moeilijker vinden."



Benoot kijkt nu uit naar deel 2 van het seizoen. "We krijgen de kans om eerst een grote ronde te rijden, dan de Waalse en vervolgens de Vlaamse klassiekers. De ploeg kent mijn voorkeur: de Tour en de klassiekers. We zitten alvast op dezelfde lijn."



Op 1 augustus wil Benoot graag in Toscane aan de start staan van Strade Bianche. "Dat zal nog niet in topconditie zijn", vertelt de winnaar van 2018, "omdat ik later piek."



"Laat ons wel hopen dat een tweede coronapiek geen feit wordt, want we staan voor een ander, maar wel opwindend seizoen."