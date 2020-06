Sporza Retro: "Roger Milla deed in 1990 iets wat wij daarna ook deden"

Wesley Sonck zag in 1990 in Italië Kameroen hoge ogen gooien. In hun groep eindigden de Kameroeners voor Roemenië, Argentinië en de Sovjet-Unie. In de 1/8e finales ging Colombia met 2-1 voor de bijl. "De spits van Kameroen deed daar gekke dingen. De 38-jarige Roger Milla, die al 3 jaar gestopt was en door de president gevraagd was om toch deel te nemen aan het WK, stal de show. Zelfs op die leeftijd was hij technisch sterk en snel. Hij had iets speciaals." "Op dat WK heeft Milla iets gedaan wat hij allemaal wel eens gedaan hebben nadat we een doelpunt gescoord hadden: een dansje uitvoeren voor de cornervlag."

Het jeugdtrauma van Karl Vannieuwkerke

Op datzelfde WK ging België er genadeloos uit tegen Engeland, ook in de 1/8e finales. "Het is een jeugdtrauma van mij", bekende Karl Vannieuwkerke. "Als die onnozele David Platt, vergeef mij het woord, niet tegen ons gescoord had, had België de volgende ronde tegen Kameroen gespeeld en waren we misschien in de halve finales geraakt."

"Die Kameroeners pleegden aanslagen"

Maar nog even terug naar Kameroen, want de Afrikanen stonden niet alleen bekend om technische tierlantijntjes en leuke dansjes, ze durfden in de matchen ook de botte bijl boven te halen. Sonck: "Je zag hen aanslagen plegen. Ze pakten spelers om te pakken, echt de fysieke aanpak."

Verdediger trapt in plaats van keeper

"Vroeger" gebeurde het wel eens dat de doelman de uittrap niet zelf nam, maar voor de rekening van een van zijn verdedigers liet. Zo ook Kameroen-keeper Thomas N'Kono op het WK in Italië. Sonck: "Hoe lang hebben we dit al niet meer gezien? Kan iemand dit zich nog herinneren? Als je dat nu aan je kinderen uitlegt..."

René Higuita of Lionel Richie?

René Higuita was een van de opvallende figuren in de ploeg van Colombia. Wesley Sonck liet enkele fases van hem in beeld brengen. "Ik ben eens gaan opzoeken wat hij allemaal uitgestoken heeft. Volgens mij was Higuita een van de eerste keepers met het profiel van de moderne keeper: meevoetballend. Soms ook wel een beetje gek, vandaar zijn bijnaam "loco"." "Ik las ook een verhaal dat hij het WK van 1994 miste door een ontvoering van een drugskartel." Imke Courtois: "Higuita lijkt als twee druppels water op popzanger Lionel Richie. Ik had altijd het gevoel dat Lionel Richie in doel stond." Wesley Socnk blijkt een fan te zijn van Lionel Richie. Waarop Karl Vannieuwkerke aan de gewezen spits vraagt of hij in de studio enkele "dansmoves" uit zijn schoenen kan toveren...

Bekijk het integrale stuk over Kameroen-Colombia:

Vanavond om 21.20u op Canvas: België-Uruguay 1990 en Nederland-West-Duitsland 1988