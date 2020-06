"Speeldag 30 nog spelen, zou sportieve competitievervalsing zijn"

Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck wil de optie niet uitsluiten voorlopig, maar ziet ook grote sportieve problemen voor zijn club. "We hebben spelers die vastzitten in Costa Rica of Japan door het coronavirus."

"Er zijn ook spelers die de club al verlaten hebben en elders al trainen. Dat hadden we niet toegestaan als de beslissing om te stoppen niet al genomen was. Ik denk dat we nog aan 14 spelers geraken als ik de spelers meetel die doorschuiven uit de B-ploeg. Maar er zijn ook al spelers met blessures."

"Als het moet, zullen we er het beste van maken, maar je moet toch nog een volwaardige ploeg kunnen opstellen. Voor clubs met een grotere kern zal dat natuurlijk makkerlijker zijn."