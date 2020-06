Officieel: Champions League houdt Final 8 in Lissabon van 12 tot 23 augustus

Normaal gezien had de finale van de Champions League in Istanbul moeten plaatsvinden, maar nu neemt Lissabon (dat met Benfica en Sporting 2 topstadions heeft) die organisatie over. Het wordt meteen een Final 8, met dus achtereenvolgens kwartfinales (12 tot 15 augustus), halve finales (18 en 19 augustus) en een finale (23 augustus). Uiteraard gaat het telkens om 1 match, er worden geen terugmatchen gespeeld.

De terugmatchen van de 1/8e finales die nog gespeeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld Manchester City-Real of Barcelona-Napoli vinden op 7 en 8 augustus plaats. De UEFA laat nog in het midden of ook dat in Lissabon zal zijn of de thuisclubs nog van het "thuisvoordeel" kunnen profiteren.

Als goedmakertje krijgt Istanbul de finale van de Champions League van 2021. Alle volgende finaleplaatsen (München, Londen,...) schuiven ook met een jaartje op.

Voor de Europa League heeft de UEFA een gelijkaardig format bedacht, met een Final 8 in Duitsland, in de stadions van Keulen, Düsseldorf, Schalke 04 en Duisburg. Die matchen zullen tussen 10 en 21 augustus plaatsvinden, inclusief de terugmatchen van de 1/8e finales die nog niet afgewerkt waren.