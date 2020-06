Portugese bondscoach Fernando Santos krijgt contractverlenging tot 2024

Aangezien het EK met een jaartje is uitgesteld, moest de Portugese bond onderhandelen met Fernando Santos over een nieuw contract. De huidige overeenkomst liep tot het EK van deze zomer.

Santos blijft aan boord tot het EK van 2024. "Het is een privilege voor mij en voor mijn staf om aan dit project te blijven werken", reageert de bondscoach. "We kunnen niet alles winnen, maar we proberen het wel."

"Het was een gemakkelijke beslissing, want we vernieuwen het contract van de huidige Europese kampioen", vulde de bondsvoorzitter aan. "Hij is een winnaar."

Santos nam de fakkel over na het WK van 2014. In 2016 werd hij met Portugal Europees kampioen en vorig jaar won hij de eerste editie van de Nations League. Op het WK van 2018 verloor Portugal in de 1/8e finales van Uruguay.