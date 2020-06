One Famous Goal (1): Rus Viktor Ponedelnik beslist allereerste EK voetbal

Niet uit grootstad

Blochin, Belanov, Protasov of Kerzjakov zijn niet alleen topscorers uit het Russische voetbal, maar hun namen klinken ook als een klok. Zij kunnen een pak betere adelbrieven voorleggen, maar de "One Famous Goal" van Viktor Ponedelnik heeft wel een beker opgeleverd. Zijn beslissende doelpunt in de verlengingen van de finale van het EK 1960 bezorgt de Sovjetunie tot op de dag van vandaag de enige hoofdprijs op een EK of WK.

In de Russische selectie is Ponedelnik de enige speler die niet uit een grote stad als Moskou, Kiev of Tbilisi komt. De 23-jarige Ponedelnik speelt voor een relatief kleine club uit het zuiden: SKA Rostov.

Doelman Lev Jasjin is zonder twijfel de bekendste speler van de Russiche ploeg in de jaren 50 en 60, maar de hoofdrol op het eerste EK is weggelegd voor een onbekende spits met de naam Viktor Ponedelnik.

Olympisch kampioen in 1956

De Sovjetrussen hebben voor het eerst van zich laten spreken in 1956. Ze winnen op de Olympische Spelen in Melbourne goud door Joegoslavië te verslaan. Twee jaar later op het WK in Zwitserland schakelen ze verrassend Engeland uit en bereiken ze de kwartfinales. En in de aanloop naar het EK van 1960 toont het Sovjetrussische collectief zich sterker dan een uitloper van de magische Hongaarse ploeg.

Duitsland, Italië, Engeland, Nederland en België nemen niet eens deel. Zij vinden de kalender te overvol. Zo beginnen slechts 17 landen aan de kwalificaties en blijven er voor het eindtoernooi in Frankrijk vier landen over: Frankrijk, Joegoslavië, Tsjechoslovakije en de Sovjetunie.

Precies 60 jaar geleden werd het eerste Europese kampioenschap voetbal gehouden. In navolging van een Europacup voor clubs beslist de UEFA om ook de landen uit Europa tegen elkaar in een toernooi te laten uitkomen. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot, want nogal wat landen schrijven zich niet in.

Met dank aan generaal Franco

In de halve finale wordt in Marseille makkelijk met 3-0 gewonnen van het Tsjechoslovakije van sterspeler Josef Masopust (ex-trainer van Sporting Hasselt overigens). Ponedelnik is de man van de match met twee assists en één doelpunt. De finale is verrassend genoeg niet tegen gastland Frankrijk, dat na een spectaculaire match met 5-4 door Joegoslavië verslagen wordt.

De confrontatie tegen Spanje bepaalt of de Sovjetrussen naar de eindronde met vier mogen, maar die wedstrijden hebben nooit plaatsgevonden. Spanje staat onder dictatoriale leiding van generaal Franco en die is niet vergeten dat de Russische soldaten in de Spaanse burgeroorlog tegen zijn regime hebben gevochten. De Spaanse voetballers mogen het vliegtuig richting Moskou niet op. De Sovjetunie krijgt de finaleronde in Frankrijk cadeau.

Lev Jasjin: de iconische doelman van Rusland:

Maandag scoort op maandag

Parijs loopt niet uit voor de primeurfinale, want in het Prinsenpark dagen maar 17.000 toeschouwers op voor deze Oostblokconfrontatie. Die begint bovendien pas om 22u. Na 90 minuten staat het 1-1. De Joegoslaven zijn technisch vaardiger maar hoe langer de match duurt, hoe nijdiger en virieler ze gaan spelen. De benen van Ponedelnik worden meermaals toegetakeld.

Het is in Moskou al middernacht voorbij als er nog zeven minuten in de verlengingen te spelen zijn. Met een rake kopbal forceert Ponedelnik de beslissing. De naam en het woord Ponedelnik is Russisch voor "maandag". “Alle journalisten hadden een geweldige kop in de krant”, vertelt Ponedelnik later. “Ponedelnik Zabivayet v Ponedelnik (Maandag scoort op maandag)."

Feest wordt er niet gevierd in Parijs want de voetballers worden snel op het vliegtuig richting vaderland gezet. In Moskou wacht de allereerste kampioenen van Europa een militair eerbetoon. “Als we hoorden dat het hele land aan de radio gekluisterd zat, kregen we tranen in de ogen”, getuigt die andere held Lev Jasjin later.