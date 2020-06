De 7 levens van De Reiger: de knipperlichtrelatie tussen Frutos en Anderlecht

Januari 2006: transfer van Independiente naar Anderlecht

Anderlecht telt in oktober 2005 2,5 miljoen euro neer voor een 23-jarige Argentijn die dat seizoen de pannen van het dak speelt voor Independiente. Nicolas Frutos moet bij Anderlecht Nenad Jestrovic doen vergeten. Bij zijn debuut tegen Cercle Brugge - vlak voordat Vincent Kompany naar Hamburg zal verkassen - scoort Frutos meteen de belangrijke 2-2.

Nicolas Frutos bij zijn voorstelling.

Frutos en Kompany speelden 2 matchen samen voor Anderlecht.

De onbekende Argentijn Nicolas Frutos wordt voorgesteld

Succes met Anderlecht

Frutos werkt zich in zijn eerste maanden meteen op tot een publiekslieveling. Na 12 maanden eindigt hij al 3e in de verkiezing van de Gouden Schoen en in zijn eerste volledige seizoen wordt hij ei zo na topschutter. In zijn eerste twee jaren onder Frank Vercauteren viert hij ook 2 keer de titel. In totaal zal hij in 4,5 jaar Anderlecht 3 titels en 1 beker winnen.

Frutos was in 95 matchen voor paars-wit goed voor 52 goals.

De hoogtes en laagtes uit de Anderlecht-carrière van Frutos

Aanslepende blessures en pensioen op 28

Wordt Frutos in eigen land nog De Reiger genoemd vanwege zijn sierlijke stijl ondanks zijn lengte, dan krijgt hij bij Anderlecht na verloop van tijd de schertsende bijnaam Het Kadaver. Frutos stapelt immers de ene blessure na de andere op. Zo verzamelt hij in 4,5 jaar amper 95 matchen voor paars-wit, waarin hij wel maar liefst 52 keer scoort.



In maart 2010 vindt hij het welletjes. Op zijn 28e neemt hij emotioneel afscheid van het publiek in Anderlecht.

Op zijn 28e moest Frutos al stoppen met voetballen.

Frutos zwaait Anderlecht uit: "Dit is mijn familie"

November 2015: Anderlecht haalt Frutos terug

Na zijn actieve carrière bij Anderlecht keert Frutos terug naar Zuid-Amerika en raakt hij in België in de vergetelheid. Maar 5 jaar na zijn afscheid verrast Anderlecht door hem op te vissen als coach van de beloften. Een jaar later zal hij het schoppen tot performance manager en daarna wordt hij onder coach René Weiler zelfs assistent.

Frutos als coach van de beloften van Anderlecht.

Frutos als assistent van René Weiler.

September 2017: 4 matchen als interim-coach

Het verhaal van René Weiler kent geen happy end, in september 2017 wordt de Zwitser bedankt. Assistent Frutos schuift een plaatsje op in de pikorde en wordt interim-coach. Frutos ziet het als een uitgelezen kans om zich te bewijzen en werpt zich vol enthousiasme en passie in de strijd. Maar na een 0-3-nederlaag tegen Celtic is het duidelijk dat Anderlecht in Frutos geen toekomst ziet. Hein Vanhaezebrouck wordt de opvolger van Weiler, Frutos verlaat het Astidpark voor de 2e keer, deze keer niet door de grote poort maar via de achterdeur.

Frutos leidt de training van Anderlecht, nu als hoofdcoach.

Als interim-coach maakte Frutos een bevlogen indruk.

Tranen bij zijn afscheid: "Geen adieu, maar een tot later"

Juni 2020: Anderlecht vist Frutos opnieuw op

Na zijn 2e vertrek bij Anderlecht keert Frutos deze keer niet terug naar Argentinië. Hij blijft in België en duikt af en toe op in de tribune van Anderlecht of als analist bij Proximus. Zo blijft hij in de picture bij Anderlecht. Zijn voormalige trainer Frank Vercauteren en zijn ex-ploegmaat Vincent Kompany zien in hem een ideale aanvulling van het sportieve plaatje.

Frutos dook nog regelmatig op op de tribunes van Anderlecht.