In de Bundesliga wordt een ander systeem gehanteerd om te vermijden dat Bayern München de enige club zou zijn met een (of meerdere) sterren boven het clublogo.

In heel wat Europese voetbalcompetities wordt een ster uitgereikt bij 10 behaalde titels. Zo voetbalt in eigen land Anderlecht met 3 sterren op de borst, net zoals Ajax in Nederland of Juventus in Italië.

Enkel de Bundesliga telt mee

De Duitsers tellen ook alleen titels mee sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963. Dat betekent onder meer dat een club als Schalke, 7x Duits kampioen maar nog geen enkele Bundesliga-titel, geen ster op de borst heeft. Ook titels in het voormalige Oost-Duitsland, waar Berliner FC Dynamo de recordkampioen was met 10 titels, worden niet meegerekend.

Bayern München behaalde 1 landstitel voor de oprichting van de Bundesliga en werd 29 keer kampioen in de Bundesliga. Het is dan ook de enige Duitse club met 4 sterren op de borst. De clubs met een of meerdere sterren zijn: