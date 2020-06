Interview met Michel Preud'homme, deel 2: "Ik zal me niet te veel moeien"

In deel 2 van zijn afscheidsinterview als trainer legt Michel Preud'homme uit hoe hij zijn nieuwe rol bij Standard bekijkt. Voorts blikt hij terug op enkele hoogtepunten in zijn rijkgevulde loopbaan als hoofdtrainer.

Michel Preud'homme heeft al zijn bestaande contracten bij Standard stopgezet en zijn handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst voor 1 jaar als vicevoorzitter en raadgever. Er staat ook een optie in voor nog een extra jaar. Wat wordt zijn rol precies? "Ik zal raad geven aan iedereen. Ik heb nog contact met de technische staf, maar ik word geen technisch directeur", verduidelijkt hij zijn functie. "Benjamin Nicaise zal die rol opnemen. Ik zal hem opleiden. En ook de nieuwe trainer zal uiteraard bij mij terecht kunnen. Het is leuk voor een trainer als er iemand in het bestuur zit die ook iets van voetbal kent. Of ik me niet te veel zal moeien? Dat gevaar is er niet. Maar hij kan me wel al zijn vragen stellen." "Het is zeldzaam dat de vorige trainer zijn opvolger kiest en dan ook bij de club blijft. Ik geef hem alle informatie door. Hij moet dus niet alles weer analyseren. Zo win je heel veel tijd, een groot voordeel."

Benjamin Nicaise wordt de technische directeur. Ik zal hem opleiden. Michel Preud'homme

"Nieuwe coach heeft sterke persoonlijkheid"

De nieuwe trainer heet Philippe Montanier. Waarom koos Preud'homme voor de Fransman? "Hij heeft een sterke persoonlijkheid en kan met druk om. Bij Real Sociedad en bij Lens heeft hij ook al ervaring opgedaan in moeilijke omstandigheden." "Zijn manier van spelen past ook bij wat er nu al staat. En de taal is uiteraard belangrijk. Bovendien kent hij Standard al. HIj heeft in het Noorden van Frankrijk gewerkt en kent de club en het Belgische voetbal daardoor al." "Was hij eerste keuze? Dat is moeilijk te zeggen. Je spreekt met verschillende trainers. Tot er iemand is bij wie het plaatje klopt."

"Die avond in Luik gingen er rillingen door het stadion en mijn lijf"