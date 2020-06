Het afscheidsinterview van trainer Preud'homme: "Bondscoach? Daar heb ik kruis over gemaakt"

Wat al een hele tijd in de lucht hing, werd exact een week geleden officieel: Michel Preud'homme stopt als trainer bij Standard. Hij gaat als vicevoorzitter van de club een andere uitdaging aan. Peter Vandenbempt ging langs voor zijn afscheidsinterview als trainer. Of is het geen afscheid? "Het gaat wel die richting uit, maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren."

"Ik ben blij dat het nieuws nu bekend is. Het is een rare periode geweest", vertelt Michel Preud'homme een week na de aankondiging. "Nu ook de naam van de nieuwe trainer bekend is, heb ik wat meer rust. We hebben hard gewerkt tijdens de lockdown om alles te regelen." Zijn besluit stond dus wel al een tijdje vast. "Toen duidelijk werd dat we waarschijnlijk niet meer zouden spelen, heb ik een week goed nagedacht. Daarna ben ik met de voorzitter gaan praten. Dat was dus aan het begin van de lockdown." "Ik voelde ook al even dat het voor mij steeds moeilijker werd om te recupereren. Trainer zijn kost veel energie. Je kan deze job niet half doen, zeker ik niet. Ik ben daar heel veel uren per dag mee bezig. En ik voelde me af en toe moe. Nog zo'n jaar zag ik niet zitten. Ik had nog een contract. Ik had ook kunnen profiteren, maar zo ben ik niet. Ik wou eerlijk zijn tegenover de club."

Was alles wat rond het voetbal gebeurt hem te zwaar geworden? De kritiek van analisten, de vragen van de pers? "Je weet dat dat erbij hoort. Een moderne trainer moet ermee kunnen omgaan. Ik wil zeker niet zeggen dat ik daardoor gestopt ben, maar ik was er wel te moe voor geworden. Als mijn job alleen trainingen geven en matchen voorbereiden zou zijn, dan had het misschien wel nog gelukt."

"Het is wel frustrerend als je dag en nacht werkt, dat er dan iemand die de match soms nauwelijks gezien heeft kritiek heeft op je keuzes. Ik probeerde wel om daar niet op te reageren, maar dat zit niet in mijn aard. Iedereen doet zijn job, maar af en toe moest ik toch een antwoord geven, vond ik."

"Heb een kruis gemaakt over mijn ambitie om ooit bondscoach te worden"

Na zijn succesvolle passage bij Club Brugge nam Preud'homme al eens een sabbatjaar. Is deze pauze te vergelijken? "Neen, ik ga niet helemaal stoppen. Ik krijg een andere functie. Die optie zat vanaf het begin in mijn contract. Ik ga niet met pensioen." Maar kunnen we dit wel zien als zijn definitieve afscheid als trainer? "Nu wel. In mijn hoofd is het definitief, ook al wil ik geen te grote uitspraken doen. Je weet niet wat er over een paar jaar kan gebeuren, maar het gaat wel in de richting van een afscheid als trainer. Op mijn 61e wil ik toch wat meer rust." Bij een definitieve stop zal een leemte altijd oningevuld blijven: de job van bondscoach. Preud'homme werd al vaak genoemd als bondscoach van België, maar hij werd het niet. "Er zijn vaak contacten geweest. Het zou heel mooi geweest zijn, maar nu denk ik niet dat het er nog van komt. Ik heb er een kruis over gemaakt. Het zit niet meer in mijn hoofd."

"Maar ik ben niet uitgeblust. Ik heb nog veel ideeën en kracht om me in te zetten in het voetbal, gewoon in een andere rol." Misschien is een functie bij de KBVB of in de Pro League dan wel iets voor hem? "Ik ga niet opnieuw zoals vroeger alle vergaderingen van de Pro League bijwonen. Ik zal diegene die dat doet voor Standard wel raad geven, maar dat doe ik zelf niet meer."



"Ik lees dat sommigen zeggen dat er meer mensen met voetbalverstand nodig zijn aan de top. Veel mensen zijn het misschien vergeten: ooit stond ik samen met Roger Vanden Stock bijna aan het hoofd van de bond, maar dat is toen weggestemd. Dat was toen echt een kans om iets moois te doen. Ik ben nu alleszins nog niet benaderd."

"Ik kan niet beloven dat er geen spelers zullen vertrekken"

Als trainer vertrekt Preud'homme na twee jaar bij Standard zonder prijs. Wat is nu de evaluatie? "Ik had wel verwacht dat het eerste jaar niet simpel zou zijn. De club moest opnieuw opgebouwd worden. Er moest weer structuur en discipline in het elftal komen. Toch zijn we nog 3e geworden en hebben we redelijke matchen gespeeld in Europa. En er stond ook iets om op te bouwen." "Dit seizoen had ik er wel veel van verwacht. En het was ook goed begonnen, maar we hebben een rampzalige maand december gehad." "We hadden heel veel blessures en hadden geen geluk. Zonder die maand stonden we in de buurt van Gent. Nu stonden we 5e, maar in de play-offs hadden we nog veel kunnen goedmaken. Toch vind ik dat we aan het evolueren waren. De spelers zaten ook mee in het verhaal en de manier van werken."

