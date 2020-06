Golden Boy Award: Verschaeren en David vertoeven in mooi gezelschap

Wie wordt de Golden Boy 2020? De Italiaanse sportkrant TuttoSport heeft de lijst van 100 genomineerden vrijgegeven. Yari Verschaeren (18) is de enige landgenoot op de longlist.

Bij TuttoSport zoeken ze naar jaarlijkse gewoonte naar de beste speler jonger dan 21 jaar. De Belgische vertegenwoordiging komt van Anderlecht-middenvelder Yari Verschaeren. Ook Gent-goudhaantje Jonathan David (20) heeft een nominatie op zak. Ook Facundo Colidio (STVV) en Lyle Foster (Cercle Brugge) staan in het lijstje van genomineerden. De concurrentie is fors, want onder meer Erling Haaland (Borussia Dortmund), Ansu Fati (FC Barcelona), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Alphonso Davies (Bayern München) sieren de kandidatenlijst. Er wordt gezocht naar een opvolger voor Joao Felix (Atletico Madrid). Bekijk hier de volledige lijst op de site van TuttoSport.



De Golden Boy wordt uitgereikt door een internationaal panel van 40 sportjournalisten.

Palmares Golden Boy:

2003 - Rafael van der Vaart (Ajax)

2004 - Wayne Rooney (Man.United)

2005 - Lionel Messi (Barcelona)

2006 - Cesc Fabregas (Arsenal)

2007 - Sergio Agüero (Atletico Madrid)

2008 - Anderson (Man.United)

2009 - Alexandre Pato (Milan)

2010 - Mario Balotelli (Man.City)

2011 - Mario Götze (Dortmund)

2012 - Isco (Malaga)

2013 - Paul Pogba (Juventus)

2014 - Raheem Sterling (Liverpool)

2015 - Anthony Martial (Man.United)

2016 - Renato Sanches (Bayern)

2017 - Kylian Mbappé (PSG)

2018 - Matthijs de Ligt (Ajax)

2019 - Joao Felix (Atletico Madrid)