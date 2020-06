Bayern München kampioen? Zo vier je een titel in het coronatijdperk

De Bundesliga trapt vanavond de 32e speeldag op gang. Met een bonus van 7 punten op Borussia Dortmund en een maximale potentiële buit van 9 punten, kan Bayern München vanavond dus de landstitel op zak steken.

Maar hoe vier je een titel in een coronaseizoen? Bij het draaiboek voor de hervatting van de competitie schreef de Duitse voetballiga (DFL) al dat de kampioen en de degradanten pas na de laatste speeldag officieel in de boeken zullen worden geschreven.

De Duitse instanties wilden met die maatregel rekening houden met een eventuele noodzaak om de competitie alsnog stop te zetten.

Dat lijkt evenwel uitgesloten, maar de traditionele kampioenenschaal wordt in principe dus pas op 27 juni overhandigd. Bayern speelt dan zijn laatste competitiematch op het veld van Wolfsburg.

Komt er vanavond - als Bayern uiteraard wint - dan geen feestje? De DFL heeft die plannen nog niet volledig uit de doeken gedaan, maar het wordt sowieso een feestje in beperkte kring.

In de kernzone - lees: het speelveld - worden slechts 100 personen toegelaten. In principe is het terrein ook afgebakend voor Karl-Heinz Rummenigge en de andere Bayern-bestuurders, die enkel worden toegelaten in de tribunes. Ook supporters en familie zijn uiteraard niet welkom.