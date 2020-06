Triatleten Jelle Geens en Marten Van Riel: "Volgend jaar zijn onze medaillekansen groter in Tokio"

Marten Van Riel: "Even moeilijk gehad"

Voor topsporters was het uitstel van de Olympische Spelen een flinke opdoffer. "Als sporter zit je in een bubbel en toen die doorprikt werd, had ik het moeilijk", geeft Marten Van Riel toe.

"Het is ook niet zomaar een jaar dat werd uitgesteld. Als kind droomde ik van de Olympische Spelen en dat viel nu even in het water, ook omdat ik stilaan naar de langere afstand wil toewerken."

Naast zwemmen, fietsen en lopen doet Van Riel ook aan yoga, om zich te ontspannen. "Ik ben ermee gestart om wat flexibeler te worden. En het helpt me ook om wat rustiger te worden, want ik denk veel na", lacht de 27-jarige triatleet.



"De focus ligt nu op de Spelen in 2021, hopelijk gaan die wel door en kunnen we een medaille pakken. Individueel of met de ploeg, voor mij mag het allebei."

In 2016 debuteerde Van Riel met een 6e plaats op de Spelen. "In Tokio wil ik minstens even goed presteren. Ik nam het daar op tegen gevestigde waardes, terwijl Jelle (Geens, red) en ik aan het opkomen waren."

"Dat jaar extra kan dus ook in ons voordeel spelen", denkt Van Riel, "ook voor mijn landgenotes Claire Michel en Valerie Barthelemy. Onze medaillekansen zijn zeker niet verkleind, eerder vergroot."