Dwight Howard (LA Lakers) wil NBA-start boycotten als protestactie

Dwight Howard speelt al in zijn 16e seizoen in de NBA en is door de Lakers naar Los Angeles gehaald om LeBron James te ondersteunen in zijn zoektocht naar een nieuwe NBA-titel. Maar Howard is geraakt door de dood van George Floyd.

"Basketbal en entertainment in het algemeen zijn nu niet nodig", zegt Howard. "Ik zou niets liever willen dan voor de eerste keer NBA-kampioen te worden, maar de eenheid van mijn volk is een nog groter kampioenschap."

"Er is nooit een beter tijdstip geweest om ons te concentreren op ons gezin en familie. Dit moment kan ik niet laten passeren. We moeten als gemeenschap dit moment aangrijpen om veranderingen door te voeren."

De NBA is van plan om het door de coronapandemie verstoorde seizoen af te werken in Disney World in Florida. Het seizoen zou op 30 juli hervat worden. Ook Kyrie Irving, de controversiële sterspeler van de Brooklyn Nets, zou niet meer willen spelen.