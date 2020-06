Met 4 Rode Duivels en Lionel Messi is uw voetbalzaterdag al wat beter gevuld

Vandaag serveren we u 4 mooie voetbalwedstrijden in het buitenland. In Duitsland proberen Axel Witsel en Thorgan Hazard het titelfeest van Bayern München uit te stellen. In Italië staan Romelu Lukaku en Dries Mertens tegenover mekaar in de halve finales van de Coppa. En in Spanje pikt Barcelona de draad weer op met een laatavondmatch in Mallorca.