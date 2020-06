De Wolf knecht voor De Vreese: "We moeten die "kleine van Schepdaal" terugpakken"

In zijn supporterscafé in Melle had Laurens De Vreese vandaag een speciale actie op poten gezet. De renner van Astana deelde drinkbussen uit aan zijn 300 knechten, terwijl hij zelf op de rollen reed.



En dat deed De Vreese allemaal met 1 doel: de Virtual Baloise Belgium Tour naar zijn hand zetten.

"Het is de bedoeling dat mijn knechten met de fiets naar mijn supporterscafé komen en dan weer met de fiets naar huis terugkeren. Dan hebben we sowieso extra kilometers. Zo maken we meer kans op de zege", legt De Vreese uit.

De Astana-renner lokte bijvoorbeeld knechten uit Brugge, die via Oudenaarde naar Melle gereden waren.

En er is nog een geheim wapen: Dirk De Wolf, winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 1992. "Ik heb gezien dat die kleine van Schepdaal (Evenepoel, red) voor ons staat, we zullen hem proberen te pakken", zegt De Wolf, die kilometers maalt voor team De Vreese.

"Maar Evenepoels kennende wordt het niet gemakkelijk om hem voorbij te steken. We moeten dat spel gewoon winnen. Ik zal nog 2 dagen een beetje moeten fietsen", besluit De Wolf.