Vuelta: Salamanca en Puebla de Sanabria vervangen Portugese steden

De Vuelta stond normaal gezien gepland van 14 augustus tot en met 6 september. Maar de coronacrisis gooide de wielerkalender om.

De organisatie schrapte eerder al de eerste 3 etappes in Nederland, waardoor de Vuelta (20 oktober-8 november) dit jaar maar 18 etappes zal tellen.

Ook was al bekend dat de Spaanse grote ronde Portugal links zou laten liggen. Dat betekent dat 2 etappes een nieuwe start of aankomst krijgen.

In de 15e etappe wordt aankomstplek Porto geschrapt en vervangen door Puebla de Sanabria. In de 16e rit komt Salamanca in de plaats van startpplaats Viseu.

"Daardoor wordt de 15e met 234,6 km rit de langste etappe", zegt Fernando Escartin, technisch adviseur van de Vuelta-organisatie. "Die dag zou wel eens een prooi kunnen worden voor de vluchters."

"In de 16e rit verwacht ik dat een groep van 30 à 40 renners zal sprinten voor de zege. Want op 30 kilometer van de streep ligt er een klim van 1e categorie die voor een natuurlijke selectie zal zorgen. De klassementsmannen zullen daar op hun hoede moeten zijn."