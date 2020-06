Hoogtetent? Hematocriet? Wetenschap achter "topvorm" Campenaerts uitgelegd

Wat is het nut van een hoogtetent?

"Een hoogtestage stimuleert de aanmaak van erytropoëtine, kortweg epo", zegt Van der Mieren. "Het lichaam heeft epo nodig om rode bloedcellen aan te maken. Het hormoon staat op de verboden lijst van de UCI, maar een hoogtestage is een natuurlijke vorm van epogebruik." "Door te slapen in een hoogtetent creëer je dezelfde effecten. Het zuurstofgehalte in de lucht vermindert en de aanmaak van epo wordt gestimuleerd." "Als je in de Ardennen verblijft, zie je al een beetje een effect. Vanaf 2.000 meter krijg je heel goede effecten. En hoe hoger je gaat, hoe sterker het effect."

Epo staat op de verboden lijst van de UCI, maar een hoogtestage is een natuurlijke vorm van epogebruik

Is 4.700 meter nog gezond?

Victor Campenaerts stelde zijn hoogtetent in op 4.700 meter, "extreem hoog". Is dat wel nog gezond? "Hoe hoger je gaat, hoe meer nadelen er ook mogelijk zijn", waarschuwt Van der Mieren. "Als je ineens op 4.000 meter komt, word je onrustig en heb je last van kortademigheid." "Je moet dus langzaam opbouwen. Victor heeft een schema, waarin af en toe een piek wordt ingelast. Hij zal dus nooit 10 dagen na elkaar op 4.700 meter slapen. Zo'n piek veroorzaakt een extra boost in de epo-aanmaak. Het geeft het als het ware een extra schop onder de kont." "Maar het effect deint uit na 3 weken. Dus topsporters slapen meestal 2 weken op hoogte en keren dan terug naar zeeniveau. Dat geeft het beste effect." In tussentijd trainde Campenaerts ook nauwelijks. Waarom? "Tijdens een hoogtestage vermindert je recuperatievermogen", verklaart Van der Mieren. "Als je een hoog trainingsritme zou combineren met een hoogtetent, dan ga je eronder door. Dan zet je één stap vooruit en twee achteruit."

Meer rode bloedcellen, en dan?

Dankzij zijn hoogtetraining heeft Campenaerts nu meer rode bloedcellen, maar hoe vertaalt zich dat in zijn sportieve prestaties? "Hoe meer rode bloedcellen je in je lichaam hebt, hoe meer zuurstof kan worden getransporteerd naar de spiercellen." "Dat is de befaamde hematocrietwaarde. Een normale man heeft een waarde van 42 procent: als je een liter bloed door een trechter zou gieten, zou je 42 procent rode bloedcellen overhouden. Sommige renners haalden ooit waardes boven 60 procent. Dan is het bloed ook veel dikker en is het risico dat het gaat stollen in de dunnere bloedvaatjes." "Victor kan zijn hogere hematocrietwaarde nu gebruiken in zwaardere trainingen. Hoe meer rode bloedcellen, hoe hoger de VO2Max en hoe meer zuurstof je kan gebruiken tijdens een inspanning. Zijn inwendige motoren zijn dus krachtiger geworden." "Epo stimuleert ook de microbloedvaatjes in de spieren. Renners die zich bijvoorbeeld 5 jaar hebben gedopeerd, zullen daar dan ook de rest van hun carrière voordeel uit halen."

Hoe meer rode bloedcellen, hoe hoger de VO2Max en hoe meer zuurstof je kan gebruiken tijdens een inspanning. Zijn inwendige motoren zijn dus krachtiger geworden.

Wat zijn de gevaren van een hoogtestage?