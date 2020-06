"Euro 2000? Een geweldig toernooi met sensationele ontwikkelingen"

Euro 2020 is door de coronacrisis uitgesteld. Om u toch al even te doen dromen blikt Peter Vandenbempt terug naar Euro 2000 in België en Nederland. "Dat toernooi was in alle opzichten geslaagd, de beste editie in vele jaren zelfs. Ik reed toen met een auto van de VRT overal naartoe en beleefde een geweldige maand".

Beluister de podcast met Peter Vandenbempt

Duitsland en Engeland sneuvelen in groep des doods

Groep A was de groep des doods van Euro 2000, met Duitsland, Engeland, Portugal en Roemenië. "Het was de groep des doods in 2 opzichten", zegt Vandenbempt. "Sportief én door de gevreesde confrontatie tussen Engeland en Duitsland." "Charleroi was de gelukkige stad die die 2 landen en vooral hun supporters mocht ontvangen. Op de dag van de match was Charleroi een soort oorlogszone, met duizenden politiemensen. Maar uiteindelijk bleef het best rustig." "Voor de Duitsers was Euro 2000 een dieptepunt. Maar het was ook het begin van een tienjarenplan, dat heeft geresulteerd in het Duitsland dat we kennen sinds 2006: een frivool aanvallend en geliefd voetbalteam, dat uiteindelijk wereldkampioen werd." Duitsland werd samen met Engeland uitgeschakeld. Portugal en Roemenië gingen door.



Mirakel voor Spanje in Jan Breydel

Peter Vandenbempt neemt ons ook mee naar groep C van Euro 2000. "Spanje moest in Brugge winnen van het voormalige Joegoslavië om zich nog te plaatsen ten koste van Noorwegen. Het werd een mirakelwedstrijd." "In de 93ste minuut stond Spanje 3-2 achter. De Spanjaarden hadden toen zeker geen geweldige ploeg en de Noren waren de kwalificatie al aan het vieren." "Maar toen volgde een dubieuze penalty van Mendieta en 1 minuut later werd het toch nog 3-4 voor de Spanjaarden langs Alfonso Perez. De ontlading was groot. Euro 2000 was echt een toernooi met sensationele ontwikkelingen."

De halve finale: "Het ultieme penaltytrauma voor Oranje"

"Nederland was in 2000 wereldklasse. In die ploeg speelden Edwin van der Sar, Jaap Stam, Frank de Boer, Edgar Davids, en noem maar op. Italië had natuurlijk ook een flink efltal, maar dat was toch wat anders. Italië moest het doen zonder Gianluigi Buffon tussen de palen. Die raakte vlak voor het EK geblesseerd en werd vervangen door Fransesco Toldo." "Oranje droeg in 2000 al een opeenstapeling van penaltytrauma’s met zich mee", rakelt Vandenbempt op. "Op het EK 1992 sneuvelde Nederland in de halve finales na strafschoppen tegen Denemarken, net als in 1996 in de kwartfinales tegen Frankrijk en op het WK 1998 in de halve finales tegen Brazilië. Zodra de stip eraan kwam, zag je dat het in hun hoofd begon te spelen." En het onvermijdelijke gebeurde: Toldo hield de pogingen van Frank de Boer en Bosvelt tegen en zag hoe Stam zijn penalty hoog in de tribune joeg. Nederland verloor de strafschoppenreeks met 3-1. "Jack Van Gelder, die voor mij zat in de commentaarcabine, begon almaar luider te vloeken", weet Vandenbempt nog. "Het werd een kater van jewelste voor Nederland."

Een finale om u tegen te zeggen

Frankrijk was de wereldkampioen van 1998 en natuurlijk topfavoriet voor de finale tegen Italië. "Eigenlijk was Frankrijk nog sterker geworden. Met vooral ook offensieve weelde: ze konden zelfs kiezen, met een Trezeguet, een Henry - toen nog met haar - en Pires." Toch deed Italië het in die finale verrassend goed. "De Squadra miste de titel op een haar. De Fransen maakten gelijk in de 90e minuut. En nog wat later was er de golden goal van Trezeguet. Die wedstrijd was ook de laatste van Jan Wauters als commentator. Het sluitstuk van een geweldige maand en een geweldig toernooi."

