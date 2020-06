Peter Vandenbempt over Euro 2000: "Historische afgang voor eigen publiek"

Beluister de podcast: "Terug naar Euro 2000 met Peter Vandenbempt"

"Verwachtingen voor Euro 2000 waren hooggespannen"

We beginnen ons verhaal in 1997. Peter Vandenbempt: "Georges Leekens werd totaal onverwacht als bondscoach aangesteld als opvolger van Wilfried Van Moer. Het was sensationeel dat de voetbalbond Leekens bij leider Moeskroen ging weghalen. Maar Leekens werd erbij gehaald om de ploeg voor te bereiden op Euro 2000, zodat we daar een goed figuur zouden slaan." "De bond had het WK 1998 al opgegeven, maar Leekens slaagde er vreemd genoeg in om langs de barrages tegen Ierland België naar Frankrijk te brengen. Alleen werd dat toernooi een mislukking, met een verziekte sfeer en Leekens die geen al te beste beurt maakte." "De eerste oefenmatchen als voorbereiding op Euro 2000 waren vervolgens een catastrofe. België verloor de ene match na de andere, tegen mogendheden als Egypte, Bulgarije, Griekenland... Na verlies tegen Finland werd Leekens opzijgeschoven en kwam daar ineens Robert Waseige." "De bond sloeg daarmee iedereen met verstomming. Hij was de eerste Waalse bondscoach uit de geschiedenis, maar vooral: iedereen dacht dat Waseige een uitgebluste opa was." "Maar wonder boven wonder: België speelde 5-5 tegen Nederland, won met 4-0 tegen Marokko en ging in Italië winnen. Er was opnieuw symbiose en de sfeer was goed. De verwachtingen voor Euro 2000 waren toch weer hooggespannen."

Waseige neemt over van Leekens voor Euro 2000:

Match 1: België-Zweden 2-1

"Een openingsmatch brengt toch altijd wat stress met zich mee, maar er werd meteen gewonnen en het land was meteen in euforie door die goeie start. Iedereen had het gevoel dat we goed in het toernooi zaten." "Stel je bij die euforie geen matchen op grote schermen voor zoals we dat nu kennen. Maar de Duivels hadden hun basiskamp in Tielen en daar kwamen alsmaar meer mensen kijken. Dat was toen ongebruikelijk. Iedereen leefde mee met de Rode Duivels."

Match 2: België-Italië 0-2

"Italië had toen een geweldig elftal, met onder meer Cannavaro, Nesta, Maldini, Totti,... Del Piero zat zelfs op de bank. De Belgen speelden ook best een goeie wedstrijd, maar vooral dan op enthousiasme." "België koos vol voor het offensief en dat speelde in de kaart van Italië. Italië had ook vroeg gescoord."

Match 3: België-Turkije 0-2

"De 2e ronde halen was het absolute minumum, maar België zou achterblijven met een verschrikkelijke kater. Iedereen focuste daarbij op doelman Filip De Wilde (die fout zat bij een van de 2 Turkse goals en later ook nog rood kreeg), die niet goed in zijn vel zat dat toernooi." "Maar ik vind het altijd ongelooflijk oneerlijk hoe de carrière van De Wilde wordt opgehangen aan dat ene mislukte toernooi. Hij was een topdoelman, alleen niet op dat toernooi." "Het werd allemaal ook nog eens extra in de verf gezet door Deflandre, die met die veel te grote trui in doel moest staan. Het illustreerde de historische afgang van België voor eigen publiek." "Het was een pijnlijke primeur dat een gastland de groepsfase niet overleefde. Een donker moment voor het Belgische voetbal en zeker ook voor de mensen die hun ziel en zaligheid in het toernooi hadden gestoken, zoals een Michel D'Hooghe."

Treurnis troef de dag na de uitschakeling: "Goed voetbal brengt blijkbaar geen punten op"