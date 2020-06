Bart Goor droeg openingsgoal Euro 2000 op aan pasgeboren zoon: "Is nu groter dan ik"

Op 10 juni 2000 schreef Bart Goor voetbalgeschiedenis: "Het is al lang geleden, maar ik weet dat we heel goed gestart zijn. Die 2-1-zege in de openingsmatch was top. We konden niet beter beginnen, maar helaas zijn we zo niet verder blijven doen."

Voor 50.000 man in Brussel scoorde Bart Goor op slag van rust de 1-0. "Het was niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière, maar wel een van de mooiste momenten. Ik droeg die goal toen op aan mijn pasgeboren zoon Robbe. Ik herinner hem daar zeker niet elke dag aan. De tijd gaat zo snel. Hij is ondertussen al groter dan ik. Het is mooi dat ik dat toen kon doen."

Na een goed begin volgde verlies tegen Italië en Turkije en ging België als gastland eruit. Waarom ging het bergaf? Goor: "Dat kwam zo op dat moment. Je hebt niet alles in de hand. We hadden in de slotmatch nog kans tegen Turkije en wilden wel, maar het liep niet zoals het moest gelopen zijn. Dat was een frustratie bij iedereen. Zeker omdat je een goed gevoel had na de openingswedstrijd."

"De tweede ronde was toch een must. We waren daar ook sterk genoeg voor, alhoewel het al bij al toch een sterke poule was. Ik denk dat de generatie van nu individueel meer talent heeft, maar als groep stonden wij toen heel sterk. Iedereen moest wel top zijn om topprestaties neer te zetten, maar ik denk dat niet iedereen toen de juiste vorm had."

"Natuurlijk kwam daar flinke kritiek op. De verwachtingen, ook van ons, lagen hoger, zeker na die gewonnen openingsmatch."