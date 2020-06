Conor McGregor kondigt voor de 3e keer in 4 jaar zijn pensioen aan

De 31-jarige McGregor deelt op zijn sociale media mee dat hij besloten heeft om zich (nogmaals) terug te trekken uit het boksen.

De MMA-vechter zei dat eerder al eens in 2016 en 2019, maar nam nadien telkens weer de draad op.

In januari van dit jaar versloeg McGregor de Amerikaan Donald Cerrone in Las Vegas nog met een technische knock-out na 41 seconden in de eerste ronde.

De voormalige wereldkampioen is één van de grote sterren van de MMA-organistie UFC (Ultimate Fighting Championship). Hij zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen te pakken.

Zijn boodschap op Twitter liet hij vergezellen van een foto waarop hij zijn moeder omarmt.

"Hallo mensen, ik heb besloten met pensioen te gaan. Bedankt allemaal voor de geweldige herinneringen! Wat een avontuur was het", schrijft McGregor, die eraan toevoegt dat hij een droomhuis voor zijn moeder zal kopen.