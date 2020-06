Wielerbond hoopt in juli wedstrijdjes op beperkte schaal te organiseren

"We wachten nog altijd op het ministerieel besluit, want dat zal ons meer info geven over wat er exact kan", vertelt Tom Van Damme aan Sporza. "Dan is het aan ons om daarop in te spelen en waar het kan wedstrijden te organiseren, zowel voor jeugd als voor profs."

"We moeten zo vlug mogelijk een aantal wedstrijden op poten zetten, met respect voor de bestaande maatregelen. We hopen op koersen in juli, onder strikte voorwaarden. Zelfs zonder publiek zullen we dat doen, dat is de prioriteit."

"Ik kijk daarvoor vooral naar gesloten omlopen. Er zijn in België een aantal wielerpistes waarop we wedstrijden kunnen organiseren. Dit is een unieke kans om ze te gebruiken voor wedstrijden met een beperkt aantal deelnemers. Maar ook andere locaties zijn geschikt, zoals het circuit van Zolder of het vliegveld van Ursel, waar ook tijdritten georganiseerd worden."

"Ook de jeugd kijkt ernaar uit om zijn hobby weer te kunnen uitvoeren. Dan is het normaal dat wij zo vlug mogelijk wedstrijdjes willen opstarten. De eerste grote wedstrijd is op 1 augustus, maar niets belet ons om op beperktere schaal al een aantal wedstrijd te organiseren in juli. Waakzaamheid en voorzichtigheid zijn wel nog altijd geboden."