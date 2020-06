Jonge tennisster komt op voor zwarte gemeenschap en krijgt steun van Kim Clijsters

"Voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen"

Coco Gauff, de rijzende ster in het vrouwentennis, heeft haar stem laten horen in haar woonplaats Delray Beach in Florida.

"Ik sta hier net zoals mijn oma 50 jaar geleden", begon de tiener met veel overtuiging. "Eerst en vooral moeten we van mekaar houden. Daarnaast moeten we de dialoog aangaan. De hele week al leg ik mijn niet-zwarte vrienden uit hoe ze kunnen helpen."



"Daarom vraag ik ook om voor de toekomst van iedereen te stemmen. Ikzelf heb daar de leeftijd nog niet voor. Gebruik je stem, want als je stil blijft, kies je de kant van de onderdrukker."



"Ik hoor vaak: "Dit is mijn probleem niet." Maar als je zwarte vrienden hebt of naar zwarte muziek luistert, is dat wel het geval."



"Ik vind het jammer dat er opnieuw iemand moet sterven. Dat bezorgt me veel verdriet. Daarom vecht ik voor de toekomst van mijn kinderen. En voor die van mijn kleinkinderen."