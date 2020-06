11-jarig skatetalent vliegt uit halfpipe, gelukkig draagt ze een helm

Zoals echte skaters is Brown van plan om snel weer op haar plank te staan. "Deze val houdt me niet tegen", vertelt ze. "In Tokio ga ik voor goud."

In haar voorbereiding liep het mis deze week. Brown verloor de controle in de halfpipe en viel meters naar beneden. Een helikopter bracht haar van het skatepark naar het ziekenhuis. Daar stelden de dokters onder meer een schedelbreuk vast bij het meisje.

Sky Brown is een toptalent. Vorig jaar kaapte ze al brons weg op het WK skateboarden en volgend jaar mikt de 11-jarige skatester op een olympische medaille in Tokio.

Sky Brown op haar YouTube-kanaal: "Mijn zwaarste val ooit"

"Even niet skaten"

Ondertussen is Sky Brown weer thuis. "Skaten mag ik even niet, dan maar dansen", lacht het 11-jarige meisje, die net zoals haar leeftijdsgenotes van TikTok-video's houdt. "What doesn't kill you, makes you stronger", klinkt het meteen in haar slaapkamer.