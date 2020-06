Valverde rijdt Tour en Vuelta: "Opgewonden als een 30-jarige"

Movistar trok de voorbije jaren bijna altijd met al zijn kopmannen naar de Tour de France, maar dat pakte vaak door naijver verkeerd uit. Het drukke najaarsprogramma dwingt het team nu om keuzes te maken. Marc Soler blijft uit het vaarwater van Alejandro Valverde en Enric Mas.

"Het originele idee was effectief om met 3 kopmannen naar de Tour te gaan, maar Enric had daar geen goed oog op", zegt manager Eusebio Unzue. "Marc had de boodschap begrepen en trekt met volle goesting naar de Giro en de klassiekers. Alejandro zal Enric ondersteunen in de 2 grote rondes."

Voor de 40-jarige Valverde wordt het zijn 13e Tour en zijn 14e Vuelta. "Ik hou van deze kalender. Het wordt een heel bijzonder seizoen. Ik vind het opwindend. Het is net alsof ik 30 jaar ben."

"Wat me wel zorgen baart, is dat het de meeste wedstrijden (ook de Vuelta) in het noorden verreden worden. Het zal misschien koud zijn dan. Maar het is voor iedereen hetzelfde."