Diego Maradona verlengt zijn contract bij Gimnasia

Diego Maradona werd vorig jaar in september aangetrokken door Gimnasia met als ambitie om de club in de hoogste klasse te houden. Dat lukte, ook al omdat er door de uitbraak van het coronavirus geen clubs degraderen dit seizoen.

Volgend seizoen zal Maradona opnieuw op de bank zitten, al was Gimnasia karig met de details over de overeenkomst. "Jouw hart is blauw en wit zoals het onze. Gimnasia 2021 Maradona." Met die tweet kondigde de club uit La Plata de contractverlenging aan.