OFFICIEEL: F1-bolides razen op 30 augustus in Spa zonder publiek

Officieus was de Grote Prijs van België eind augustus al rond, maar nu kwam ook de officiële bevestiging. "Spa Grand-Prix SA, de promotor van de Belgische Grote Prijs Formule 1, bevestigt dat de race die op 30 augustus 2020 op het circuit van Spa-Francorchamps staat gepland, achter gesloten deuren zal plaatsvinden."

"Dit in strikte overeenstemming met de gezondheidsrichtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en in samenspraak met de Federale en Waalse regeringen." Dit laatste zinnetje is een absolute vereiste van WK-promotor Liberty Media.

"Het circuit van Spa-Francorchamps maakt integraal deel uit van de geschiedenis van de Formule 1. Het staat sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1950 op de kalender en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest legendarische circuits ter wereld. Als zodanig moest ons nationale circuit zijn plaats op de kalender behouden en dus ook zijn rol spelen in de voortzetting van het wereldkampioenschap 2020", stelt de organisatie.

Tot dusver werden er 165.000 tickets verkocht voor Spa. "We nodigen alle klanten die in het bezit zijn van een ticket uit om de website www.spagrandprix.com te raadplegen. Daar vinden ze alle nodige informatie om hun tickets over te zetten naar de editie van 2021 of een terugbetaling aan te vragen", aldus de organisatie.