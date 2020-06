"Vanuit medisch oogpunt allesbehalve ideaal om je zo voor te bereiden"

In Engeland staan nog 9 speeldagen op het menu van de Premier League, in Spanje beginnen ze volgende week aan een inhaalrace van 11 speeldagen, in Italië moeten clubs nog 12 of zelfs 13 competitiematchen afhaspelen in minder dan 2 maanden.

Vormt dat helse tempo een kweektuin voor blessures? "Niet alleen de snelle opvolging van wedstrijden zal een rol spelen, maar ook de lange inactiviteit", antwoordt Kristof Sas.

"In Spanje en Italië waren de sportmogelijkheden veel beperkter dan hier. Romelu Lukaku moest er in zijn appartementsblok trainen."



"En nu krijgen ze nauwelijks tijd om op te bouwen naar de wedstrijden. Vooral typische voetbalbewegingen zoals sprinten, draaien op een kleine oppervlakte of de bal naar mekaar passen, moet je in groep trainen, net als in duel gaan."



"Dan vind ik het logisch dat je sneller een blessure oploopt, ja", geeft Sas toe.