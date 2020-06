Student, politicus en nu ook prof: "Ik wil meteen in topvorm zijn"

De coronacrisis heeft die plannen niet veranderd, maar zijn afscheid van de beloftecategorie en de nationale kampioenentrui is er wel eentje in stilte geworden.

"Ik kom altijd naar boven bij regenweer"

"Een Flandrien? Ja, want een echte klimmer zal ik niet worden. Maar op korte hellingen, waar punch nodig is en waar de pure kracht naar boven komt, voel ik me altijd goed. Mijn sprint is ook goed. Ik weet dat ik een eindschot heb."

"Ik ben geen lichtgewicht, maar als het parcours een beetje heuvelachtig is en als het regenweer een extra dimensie geeft, dan kom ik altijd wel naar boven. Dan voel ik me als een vis in het water."

"Ik blijf studeren"

Florian Vermeersch heeft een verleden als veldrijder, maar werd opgepikt door de Lotto-opleidingsploeg van Kurt Van de Wouwer. Hij stroomt nu door naar de grote jongens, die hij vorig jaar op stage op Mallorca al voorzichtig leerde kennen.

"Na de lockdown ben ik in wintermodus gegaan en heb ik aan een lagere intensiteit getraind, maar de laatste weken is die intensiteit weer aanwezig. Ik hoop vanaf augustus meteen in topvorm te zijn."

"De periode waarin we zullen koersen, is heel kort en het is allemaal nieuw voor mij. Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar hier in Lochristi krijg ik veel tips van mijn ervaren ploegmaat Nikolas Maes."

Vermeersch heeft zich in elk geval niet verveeld tijdens de voorbije lockdownperiode. "Ik heb veel aan mijn paper gewerkt, die gaat over diplomatie in het 17e-eeuwse Engeland. Ik zal geschiedenis blijven studeren en zal ook als prof nog enkele vakken meepikken."

En daar houdt het niet op. Vermeersch engageert zich ook in de gemeentepolitiek. "Ik zet me graag in voor de bewoners van Lochristi. Mijn grootvader is hier altijd schepen geweest en ik ben er toevallig ingerold. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad."

"Ik zetel in de commissie mobiliteit. Ze begrijpen dat ik geen tijd heb voor vergaderingen en bestuursraden, maar ik ben mee met wat er allemaal gebeurt."

"Ik heb een goeie balans gevonden om die 3 dingen te combineren. Als prof wordt het misschien wat moeilijker, maar dat zien we dan wel."