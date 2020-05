Victor Valdes zet eerste stappen als hoofdcoach bij Spaanse vierdeklasser

Victor Valdes zette in 2017 een punt achter zijn carrière als doelman. Zijn beste periode beleefde hij bij Barcelona. Daar won de Spanjaard zes landstitels en pakte hij drie keer de Beker met de Grote Oren. Daarna speelde hij ook voor Manchester United en zelfs even in België. Met Standard won hij de beker.

Als coach heeft de 38-jarige Valdes nog niet veel ervaring. Hij zette zijn eerste stappen bij de junioren van Moratalaz en werd daarna jeugdtrainer bij Barcelona. Dat avontuurtje duurde nauwelijks enkele maanden.

Nu probeert Valdes het voor het eerst als hoofdcoach. Hij blijft in de buurt van zijn vorige werkgever want hij gaat aan de slag bij Unio Atletica d'Horta, een vierdeklasser uit Barcelona.