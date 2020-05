"Mathieu van der Poel is niet de ultieme atleet, wel de meest polyvalente"

Uithoudingsatleten steken erboven uit

"Eigenlijk is dat niet zo. Sport is een combinatie van zoveel factoren: uithouding, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie. En in verschillende sporten zijn bepaalde factoren dominanter dan andere."

Wie wint de individuele proeven? Eigenlijk is er dan maar 1 die bij de eerste 5 staat en dat is roeier Tim Brys.

Maar het is geen verrassing dat er 6 wielrenners bij de eerste 10 staan. "Er hebben wel veel wielrenners deelgenomen", lacht Bourgois. "Maar wielrennen is inderdaad een kracht- en uithoudingssport geworden. Vroeger was het meer uithouding, maar tegenwoordig gaat het om kracht en vermogens draaien."

"Dat komt omdat al die sporten in de Container Cup een beroep doen op alle lichamelijke basisfactoren. Maar het zijn ook atleten die soms buiten hun eigen sport nog andere sporten gaan doen. Tim Brys is daar het beste voorbeeld van. Die doet naast roeien ook fietstraining en krachttraining."

Een portie geluk bij de technische onderdelen helpt

De Container Cup heeft enkele weken in beslag genomen om op te nemen en volgens de professor is het ook niet onlogisch dat hierdoor sommige atleten wat in het voordeel waren.

"Er zullen er wel geweest zijn die misschien specifiek op dingen getraind hebben, zoals het golfen en het schieten. Als je nog nooit een club in je hand gehad hebt, is het niet zo evident."

"Je ziet duidelijk dat er in het golfen en schieten veel punten gewonnen of verloren werden. De beste fysiologische atleten eindigden allemaal bovenaan en diegene die het meeste “geluk” had bij de technische proeven, haalde de bovenhand."

Jan Bourgois plaatst wel nog een kanttekening bij het schieten: "Dat het schieten na de roeiproef kwam is heel bepalend."

"Het is een kunst om, zoals biatleten, je hartslag naar beneden te halen. Ook dat is een onderdeel van topsporter zijn. Van der Poel is, als je het mij vraagt, in dit opzicht de meest polyvalente atleet."